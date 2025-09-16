Napoli

Mai soli! Saranno i 2.700 a seguire il Napoli a Manchester

Pubblicato il

Il Napoli torna in Champions dopo un anno di assenza 

La regina delle competizioni europee è mancata moltissimo a calciatori e tifosi

che non si sono fatti sfuggire l’occasione di vivere l’emozione di un esordio con il botto a Manchester contro il City di Guardiola.

Saranno in 2.700 a seguire ed incitare la squadra.

