Mai soli! Tantissimi tifosi al seguito del Napoli in Olanda

Saranno tanti circa 1.600 i tifosi del Napoli in Olanda al seguito della squadra 

 

Polverizzati in poche ore i biglietti disponibili per il match di Champions che si giocherà martedì alle 21.00 tra PSV e Napoli.

