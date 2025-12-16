Calciomercato

Mainoo diventa un caso plateale.

Pubblicato il

Mainoo, il giovane talento che piace, anche, al Napoli, gioca poco con lo United e vuole andare via. 

Così suo fratello Jordan  ha pensato bene di indossare una maglia prima dell’ultima partita di Premier, chiedendone la liberazione!

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top