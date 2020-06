Maksimovic a Sky: “Con Gattuso ho continuità e fiducia”

Nikola Maksimovic, dopo la rifinitura al San Paolo, ha risposto a qualche domanda fatta da Sky Sport dove ha parlato anche della fiducia ritrovata.

Di seguito le sue parole:

“Domani è una partita importante per la Spal, ma anche per noi. C’è una possibilità per giocare per il quarto posto e ci proviamo. Questo è il mio momento migliore a Napoli? Sicuramente. Non ho mai avuto questa continuità, prima giocavo 1-2 partite al massimo poi andavo in panchina di nuovo per 4-5 gare.

Ora ho continuità, per tutti è più facile giocare così ed ho la fiducia dell’allenatore. Mi piacciono gli allenamenti di Gattuso, come prepara le partite, ci aiuta nei momenti difficili ed è sempre al nostro fianco. Trofeo? Mi piace vincere qui, i tifosi meritano tanto.“

