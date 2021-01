Maksimovic in scadenza, la Lazio ci pensa: Inzaghi in emergenza difensiva

Nikola Maksimovic potrebbe essere il nome giusto per la Lazio per puntellare il reparto difensivo dopo l’infortunio di Luiz Felipe.

Emergenza in difesa in casa Lazio dopo l’infortunio che terrà fuori fino a fine stagione Luiz Felipe. Con l’assenza pesante da sopperire, il club valuta alternative in questo finale di mercato invernale e tra i nomi emersi ci sarebbe anche quello di Nikola Maksimovic, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno.

Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica, che spiega come il centrale abbia il gradimento del tecnico Simone Inzaghi. Tra i papabili, anche l’ex obiettivo del Napoli Sokratis, svincolatosi nei giorni scorsi dall’Arsenal.

