Nikola Maksimovic, difensore serbo del Napoli, sta lavorando a parte per recuperare da un nuovo infortunio. Ecco cosa riporta il Corriere dello Sport.

Ecco cosa riporta il Corriere dello Sport sulle condizioni di Nikola Maksimovic:

“Gli toccherà aspettare per un mesetto circa o giù di lì. Ieri, per il difensore serbo, come da prescrizione medica, soltanto terapia e palestra”.

