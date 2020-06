Maksimovic monumentale. Il difensore azzurro premiato da tutti i quotidiani

Nikola Maksimovic monumentale. Ieri è stato, senza alcun dubbio, tra i migliori in campo nella semifinale di ritorno contro l’Inter al San Paolo.

Il serbo non ha sbagliato praticamente niente in copertura, perfetto nel gioco aereo e nella marcatura stretta su Lautaro Martinez che non ha avuto vita facile soprattutto grazie al difensore azzurro.

Tutti i quotidiani oggi premiano la straordinaria prestazione di Maksimovic che quest’anno non si è mai fatto trovare impreparato quando chiamato in causa.

