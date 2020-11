Maksimovic, rinnovo complicato: richieste eccessive, sul serbo c’è l’Inter

Il quotidiano Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione contrattuale di Nikola Maksimovic, che sta parlando di rinnovo con il Napoli.

Tuttavia, al momento, un prolungamento dell’accordo, in scadenza a giugno 2021, sembra molto difficile, a causa delle richieste del serbo e del suo entourage, che vorrebbero 2,5 milioni, ovvero più del doppio del suo ingaggio attuale, per trovare un’intesa con il club azzurro che, dal canto suo, non sembra intenzionata a presentare un’offerta così alta. Una situazione che potrebbe favorire l’interesse dell’Inter, che negli ultimi giorni ha messo nel mirino l’ex difensore del Toro.

