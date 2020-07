Nikola Maksimovic è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare della sfida contro l’Inter che andrà in scena tra poco.

Per il difensore azzurro questa è una bella prova in vista del Barcellona. Di seguito le sue parole:

“Secondo me questa è una bella prova per quello che ci aspetta tra 10 giorni, la sfida contro il Barça. Dobbiamo finire bene il campionato, però; per noi conta per finire bene il campionato, per loro conta per arrivare in seconda posizione.“

