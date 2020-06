KKN – Maksimovic e Zielinski i prossimi rinnovi. Si discute quello di Elmas

Dopo aver parlato di Milik e Callejon e del discorso relativo al rinnovo di Insigne, Radio Kiss Kiss Napoli riferisce altre novità sugli altri rinnovi in programma.

Il Napoli, in particolare, sta ultimando le trattative per i rinnovi di Maksimovic e Zielinski, che dovrebbero essere le prossime ufficialità. In più, nel Napoli si sta discutendo dei rinnovi di Di Lorenzo, Mario Rui e la novità Hysaj, per cui il club e l’allenatore stanno cercando di convincere il terzino albanese a rimanere in azzurro.

Nel prossimo futuro c’è in programma anche il rinnovo di Elmas, di cui, fino ad ora, non vi erano notizie in merito. Infine, il capitolo Ghoulam: il terzino algerino è in uscita dal club.

