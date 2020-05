Malagò: “Calcio unico sport che non si è fermato in Italia, ma senza piano B non può ripartire”

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato ai microfoni di Radio Incontro Olympia delle possibilità di ripartenza del calcio italiano.

“Non si può ricominciare senza avere una soluzione in caso non si riesca a portare a termine il campionato. Lo ripeto da due mesi. Di 15 sport di squadra in Italia, solo il calcio è rimasto vivo: gli altri si sono tutti fermati senza assegnare scudetto e retrocessioni. Adesso anche se ci sono tutte le condizioni per ripartire con la Serie A, c’è sempre qualche piccola possibilità che ci possa essere qualche ostacolo. Playoff? Io ho chiesto di elaborare un piano B, poi sta alla FIGC decidere quale. In Germania hanno messo in sicurezza tutto il sistema, facendo subito l’accordo con le televisioni, qui in Italia non c’è niente. Non si può parlare se non si sanno le cose”.

