Malagò: “Completare il campionato è un loro diritto, ma la Serie A pensi a un’alternativa”

Il presidente del CONI Malagò in un video postato dal portale web della Gazzetta dello Sport chiarisce un aspetto sul ritorno in campo delle squadre di calcio.

“Il calcio ha il diritto e il dovere di fare quello che ritiene sia più giusto. Il calcio qui mi sembra di avere l’impressione che sia la Serie A.

E’ un loro diritto e un loro dovere completare la stagione se lo ritengono opportuno. Dopodiché penso che sia altrettanto importante e indispensabile prevedere un’alternativa se questo per motivi che sono facilmente comprensibili possa non avvenire.

Ma lo dico senza nessunissimo tipo di polemica perché non ho voglia di farlo.

Gravina è al centro di una situazione non facile e lui sa qual è il mio pensiero. Non ho altro da aggiungere.

Per il futuro ci deve essere una situazione di disponibilità, di offerta, di tamponi e reagenti che al momento mi sembra palese non c’è. Ma io non conosco se fra 15-20 giorni il sistema Paese è in grado di farlo.

Se la Serie A non riparte niente scudetto? Questa è l’unica cosa che ho detto. Mi sembra, a mio modesto punto di vista, una cosa di buon senso, ma solo nel caso il campionato non si conclude. Ma l’ho detta non riferendomi alla Serie A ma a tutti gli sport, perché io devo rappresentare tutte le discipline.

Se il campionato finisce è normale che si dia lo scudetto”.

