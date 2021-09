Malagò: “I ricavi sono scesi. Non si può continuare ad accumulare debito”

l presidente del Coni Giovanni Malagò e il presidente della Figc Gabriele Gravina sono intervenuti in occasione di “Se non ora, quando?”, il seminario sull’azionariato popolare nel calcio promosso da Interspac.

«I ricavi sono scesi in modo preponderante e non mi sembra ci sia stata altrettanta volontà di abbassare i costi. Oggi bisogna fare qualcosa di diverso. Le istituzioni del calcio hanno presente il problema, non si può continuare ad accumulare debito stando sulle spalle dei soggetti che investono e rischiano di stare col cerino in mano», ha aggiunto.

«Una delle opzioni è l'azionariato popolare, esiste già in Spagna ma c'è anche un interessante modello che impone regole in Germania che sono quelli che hanno la best practice in assoluto, benchmark di riferimento. Chiaro, avere una forma al 100% che consenta di avere l'azionista tifoso è un sogno chimerico ma potrebbe essere un presupposto, un anticipo di quelli che sono il desiderio e la volontà che esistono nel cuore della gente, che possono risolvere almeno parzialmente i problemi finanziari», ha spiegato ancora Malagò.

