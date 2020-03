Malagò, pres. Coni: “Tokyo 2020, non possiamo escludere nulla”

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay della situazione riguardo le Olimpiadi di Tokyo 2020.

“Ho parlato con il presidente del Cio Thomas Bach e abbiamo tutti dato mandato a lui per dare questo tipo di risposte. Si stanno valutando tutte le ipotesi, ad oggi nulla è da escludere. Solo due soggetti possono prendere questa decisione: il Cio e il governo giapponese con il primo ministro Abe. Le Olimpiadi senza atleti, giornalisti e pubblico non si possono fare. Ma non si possono fare neanche senza le tv e le multinazionali che hanno pagato tantissimo per i diritti con contratti pluriennali che scadranno entro il 2020″

