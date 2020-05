Malagò: “Serie A, ci vuole un piano B se non si chiude. Assist stop ai ricorsi”

Giovanni Malagò, presidente del Coni, non esclude sorprese in caso di ripresa del campionato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

“Ci sono grandissime probabilità che il campionato parta, ce ne sono di meno che una volta partito il campionato finisca.

La Serie A ha fatto e sta facendo di tutto per ricominciare. Ho detto che era ed è oggi un diritto-dovere che si debba portare avanti questo per gli interessi economici che muove e per tutte le implicazioni. Non posso che applaudire. Ho sostenuto e sostengo ancora oggi più di prima la necessità di un’alternativa nel caso non dovesse andare a buon fine“.

A proposito di Piano B, Malagò sottolinea che sì, il decreto rilancio con la sua norma anti-alluvionale di ricorsi e per rafforzare il potere delle federazioni può dare una mano:

“E’ uno strumento molto importante per prendere un certo tipo di decisioni che spettano al Consiglio Federale. E’ un assist, poi bisogna prendersi la responsabilità”.

L’articolo completo su La Gazzetta dello Sport.

