Malagò: “Stadi? Serve tempistica certa”

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato anche di calcio e del 2020 nel corso della sua intervista rilasciata quest’oggi a Radio Rai 1.

Qual è il vostro rapporto col calcio?

“Il rapporto è ottimo, lo dico con tanta onestà. Loro hanno i loro bei problemi e io ho i miei. Molti sono simili ma mi si deve dare atto di aver partecipato a più o meno tutte le Assemblee elettive. Penso sia interesse nostro e delle federazioni mantenere totale vicinanza“.

La lettera a tre sugli stadi. Potrà essere recepito secondo lei?

“Sono sotto gli occhi di tutti le complessità che le società riscontrano nel chiudere il progetto. Serve una tempistica certa ed è abbastanza inequivocabile il fatto che qui non ci sono certezze come invece avviene in altre parti del mondo“.

Comments

comments