Malagò: “Superlega? Non ti puoi svegliare dalla sera alla mattina e fare una cosa privatistica”

Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al dibattito “Come sta il calcio italiano?”, organizzato da ‘Il Fatto quotidiano’.

“La Superlega? Non è che ti puoi svegliare la mattina e fare una cosa privatistica. A meno che non esci dal sistema, come l’Nba, che però non risponde a nessuno della pallacanestro. Mentre il calcio risponde a Federazioni, Uefa e Fifa.

L’NBA è un unicum che non risponde a nessuno. Invece c’è un tema di regole, di doping, di giustizia sportiva, di giocatori da prestare alle nazionali”, ha aggiunto Malagò.

Il presidente del Coni, da sostenitore della Roma, ha anche parlato dell’arrivo di Mourinho nella Capitale. “E’ una di quelle cose che ti mettono di buon umore, se sei della Roma è stata una specie di elettroshock, poi però come si dice: andiamo a vedere che succede”.

Tornando alla gestione di James Pallotta, Malagò ha poi risposto così a una domanda sulla vicenda stadio: “Se la vicenda stadio della Roma è stata per Pallotta una specie di truffa come Fontana di Trevi nel film di Totò? È una vicenda che ha qualcosa di incredibile. Sì, la penso così”.

