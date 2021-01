Kevin Malcuit sembra sempre più sulla strada che porta a Parma. Ecco cosa scrive La Gazzetta dello Sport sulla situazione.

“Il Napoli pensa che quella emiliana sia la soluzione ideale per sei mesi di prestito e una nuova chance da titolare per Malcuit. Anche il giocatore è pronto a dire sì e vestire la nuova maglia. Ultime riflessioni e l’affare si può sbloccare in un attimo, magari entro il week-end. A meno di sorprese e un cambio di rotta improvviso, che al momento non è in programma”.

Comments

comments