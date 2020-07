Malcuit torna in squadra, svelato il calciatore escluso che non può giocare più in questo campionato

La lista dei calciatori del Napoli convocati da Gattuso per la gara casalinga contro l’Udinese presenta una grande novità: il ritorno di Malcuit.

Ricordiamo che dopo la sessione invernale di calciomercato Malcuit era l’unico calciatore del Napoli escluso dalla lista dei 25 calciatori che potevano essere schierati nel campionato di Serie A. Il motivo era legato ovviamente all’infortunio che lo avrebbe tenuto a lungo lontano dai campi di gioco.

La norma sul tetto delle rose prevede che tra una sessione e l’altra di calciomercato ogni squadra può sostituire nella lista un massimo di numero due calciatori di movimento oltre il portiere. Il calciatore ‘cancellato’ dalla lista non può più farne parte fino alla sessione successiva di calciomercato.

Tornando a Malcuit. Per poter essere reinserito nella lista dei calciatori che possono giocare le partite di Serie A uno di quelli finora a disposizione di Gattuso doveva uscire dalla lista.

Non c’è nessuna comunicazione ufficiale ma sul sito della Lega di Serie A il nome che non risulta più nella lista dei 25 è quello dell’attaccante spagnolo Fernando Llorente.

Infine ricordiamo che dalla lista dei calciatori utilizzabili in Champions sono esclusi Malcuit, Younes e Ghoulam. La lista non è più modificabile quindi almeno in Champions League Llorente resta a disposizione di mister Gattuso.

Comments

comments