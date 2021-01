Kevin Malcuit in uscita da Napoli, verso il Parma in una delle operazioni di cessione degli azzurri. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.

Il Napoli lavora quasi esclusivamente in uscita sul mercato. Al di là della cessione di Milik, che è l’operazione più importante del club in questa finestra di mercato, la prossima settimana – riferisce il Corriere del Mezzogiorno – potrebbe essere decisiva per il trasferimento di Kevin Malcuit al Parma in prestito con diritto di riscatto.

Comments

comments