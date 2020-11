Maldini: “Gattuso sta facendo un lavoro pazzesco. Scudetto? Nessuna delusione se non lo vincessimo”

Il direttore sportivo del Milan, Paolo Maldini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Ognuno vive la partita in modo diverso. Pioli la sente di più mentre Bonera è più tranquillo.

Rino è Rino. E’ un allenatore ormai completo. Questa è la sua seconda esperienza ad altissimo livello. Ha probabilmente la squadra più tecnica del campionato. Sta facendo un lavoro pazzesco e come uomo è sempre Rino. Quando ci vediamo di solito parliamo della famiglia.

Calhanoglu? Vogliamo provare a tenerlo come stiamo provando a tenere Donnarumma. Dobbiamo essere contenti in due, credo che lui adesso sia abbastanza sereno. E’ un ragazzo che anche quando non faceva bene dava l’anima.

La parola Scudetto non mi fa paura perché se non lo vinciamo noi non ci arrabbiamo. Dobbiamo farlo se non raggiungiamo quello che è il nostro primo obiettivo. Credo che semmai dovessimo arrivare a lottare per lo Scudetto non dobbiamo nasconderci. Credo che se non vincessimo lo Scudetto non dovrà essere una delusione.

Ho avuto la fortuna di giocare contro grandissimi campioni e Diego era il più forte di tutti. Credo che la vittoria del nostro Scudetto nell’88 sia iniziata con quel successo a Napoli. Tutti noi vogliamo avere di nuovo uno stadio pieno come allora per goderci tutti questo spettacolo.”

