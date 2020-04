Maldini: “Se il calcio non riparte il danno economico sarà enorme”

Paolo Maldini, direttore tecnico ed ex bandiera del Milan, ha parlato dell’emergenza Coronavirus in una diretta Instagram con Christian Vieri.

“Se non si forza la situazione e il calcio non riparte il danno economico sarà enorme. Bisogna provare a riprendere e finire la stagione altrimenti per molti club saranno problemi. La priorità è la salute, ma se ci saranno le condizioni per iniziare e il governo darà l’ok dobbiamo provare. I protocolli per i giocatori sarebbero molto rigidi, ma il calcio resta uno sport di contatto”.

Comments

comments