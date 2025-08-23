Male il Milan di Allegri

Brutto esordio per il Milan di Allegri
sconfitto in casa dalla neo promossa Cremonese
Risultato finale 1-2
Brutto esordio per il Milan di Allegri
sconfitto in casa dalla neo promossa Cremonese
Risultato finale 1-2
De Bruyne: “Dobbiamo continuare a lavorare per replicare cosa è accaduto lo scorso anno”
Di Lorenzo:”Abbiamo fatto una buona partita ed una gestione intelligente. La prima è sempre insidiosa”.
La soddisfazione di Conte nel post partita di Sassuolo-Napoli
McTominay: “Abbiamo iniziato come abbiamo finito? Si, ce lo eravamo detto nella pre-season…”
Genoa-Lecce finisce in pari.
Sassuolo-Napoli: molto positivo il debutto degli azzurri di Conte. A segno McTominay e De Bruyne (0-2, 17′ McTominay, 57′ De Bruyne)
Napoli: La prima formazione ufficiale dei campioni d’Italia
Elmas voluto dal Napoli e non solo
Sam Beukema: “Vorrei vincere lo scudetto”
Antonio Conte: “Infortunio Lukaku? Siamo abituati a non cercare alibi ma soluzioni”