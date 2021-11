Malfitano, Gazzetta: “Osimhen? Ci andrei con cautela”

A Radio Kiss Kiss Napoli c’è stato l’intervento di Mimmo Malfitano, giornalista de la Gazzetta dello Sport, che ha parlato di Osimhen.

Di seguito le sue parole:

“Con l’ingresso di Mertens il Napoli ha trovato quel riferimento offensivo che non è solo una figura in area di rigore, ma anche un calciatore in grado di muoversi negli ultimi venti metri per creare scompiglio. Il tiro al volo è un capolavoro, poi non è andato in porta, ma è una grande azione tecnica.

Osimhen? Se l’operazione è riuscita i tempi di recupero si possono accorciare, ma ci andrei con cautela perché un infortunio del genere non è roba di poco conto.”

