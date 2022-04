Malfitano: “Mario Rui viene sempre mortificato ma ha fatto un’onesta partita. Zanoli? Spalletti sa quali sono le sue potenzialità”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano.

“Il Napoli per vincere doveva lavorare molto sugli esterni e l’ha fatto. Mario Rui viene sempre mortificato ma ha fatto un’onesta partita. Zanoli? Spalletti non è uno sprovveduto, evidentemente sa quali sono le potenzialità di questo ragazzo ma Di Lorenzo mi sembra indiscutibile. La vittoria non è stata episodica, al di là dei primi 10′ in cui il Napoli è rimasto sorpreso con tanti errori dei singoli dopo il gol di Insigne la squadra è diventata padrona. Ospina ha fatto una sola parata importante. Il Napoli fa bene a guardare avanti e non preoccuparsi degli avversari diretti. Il Napoli sa che per arrivare fino in fondo deve vincere almeno 6 partite o fare 18 punti. Il calcio però è strano: la Juve ieri ha quasi annientato l’Inter eppure non ha segnato e ha perso. Sono convinto che il Napoli arriverà fino in fondo, sarà una bella lotta. Prima dell’ultima giornata difficilmente avremo la squadra Campione d’Italia”.

Comments

comments