Antonella Leardi, la mamma di Ciro Esposito, ha commentato su Facebook la nuova pellicola Netflix “Ultras”.

“Come dicevo al mio avvocato AngeloPisani , dopo il danno la beffa!! Un film doloroso, e surreale ..una gomorra del calcio. In questo film, sembra che tutto ciò che ho fatto in questi anni ( e solo Dio sa il dolore che mi è costato e mi costa) sia stato spazzato via , e il nome di mio figlio, ancora una volta verrà infangato, come lo fu allora!”

