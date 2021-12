Manara: “L’Atalanta ha ritrovato brillantezza. Zapata gioca”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Fabio Manara, giornalista. Queste le sue dichiarazioni.

“L’Atalanta ha ritrovato brillantezza, giocava un po’ meno bene ma ora siamo anche più avanti di altri anni. Il Napoli ha pagato uno scotto molto pesante per gli infortuni ma anche l’Atalanta ha avuto molti giocatori fuori. Sicuramente sono fuori Lovato e Gosens, il quale ha avuto un riacutizzarsi del problema muscolare. Penso che sarà un’Atalanta diversa da mercoledì ma vicina alla formazione tipo. Spesso Gasperini ha proposto la squadra migliore prima di una gara di coppa, come fosse una prova generale. Zapata riprenderà il posto al centro dell’attacco mentre Pasalic, Malinovskyi e Ilicic si giocheranno due posti con Muriel in panchina”.

