Manchester City, Koulibaly nel mirino di Guardiola: duello di mercato con Liverpool e PSG

In casa Manchester City è tornato il sorriso, dopo la sentenza che ha rimosso la squalifica di due anni dalle coppe europee, ed ora Guardiola può pensare al mercato.

I Citizens avranno a disposizione un ricco budget per puntellare la rosa e tornare a competere il titolo al Liverpool, oltre a tentare l’assalto alla Champions League. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui possibili rinforzi, inserendo anche Kalidou Koulibaly in questa lista: “Sui media girano 4 nomi. Due difensori, un esterno e una punta. Si cerca un ottimo centrale ed ecco il nome del napoletano Kalidou Koulibaly, 29 anni, Mister 100 milioni (la richiesta di De Laurentiis), che dopo 6 stagioni potrebbe lasciare la A di fronte a un’offerta allettante. Diciamo che fra i 75 e gli 80 mln si potrebbe trovare un accordo, con il senegalese che potrebbe essere sedotto dall’idea di giocare ancora la Champions. Ma occhio al Liverpool che potrebbe inserirsi nell’asta, così come il Psg degli emiri che hanno perso Thiago Silva”.

