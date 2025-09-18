Manchester City-Napoli: le formazioni

Le formazioni ufficiali: giocano Milinkovic-Savic e Spinazzola
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri; Bernardo Silva, Foden, Reijnders, Doku; Haaland. A disposizione: Trafford, Bettinelli, Aké, Nico Gonzalez, Savinho, Matheus Nunes, Bobb, Mukasa, Lewis, Mfuni. Allenatore: Josep Guardiola
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disposizione: Meret, Ferrante, Juan Jesus, Gutierrez, Olivera, Gilmour, Neres, Elmas, Vergara, Ambrosino, Lucca, Lang. Allenatore: Antonio Conte