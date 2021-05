E’ appena terminato il primo tempo di Manchester City-PSG, semifinale di ritorno di Champions League.

Dopo i primi 45 minuti il risultato è di 1-0 in favore degli inglesi grazie ad un gol di Mahrez. Con questo punteggio ai parigini servirà vincere 3-1 per passare il turno o vincere 2-1 per andare quantomeno ai supplementari.

Comments

comments