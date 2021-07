Mancini a Sky: “Grandissima partita, Belgio squadra fortissima”

Roberto Mancini, ct dell’Italia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della semifinale raggiunta questa sera.

Queste le sue parole:

“Grandissima partita, meritavamo di più e di non soffrire così fino alla fine. Il Belgio è una squadra fortissima. Stiamo migliorando mano mano e si deve continuare così. Spinazzola? Speriamo che non sia grave ma la dinamica dell’incidente non è bella.

Vincere l’Europeo? Vediamo dove arriveremo, adesso pensiamo alla partita di venerdì che la Spagna è tosta.”

