Mancini: “Abbiamo scritto una delle più belle pagine della storia del calcio, grazie ai tifosi”

Il ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’incontro della Nazionale al Quirinale con il Presidente della Repubblica Mattarella.

“Siamo tutti orgogliosi di essere qui al Quirinale. Vorrei ringraziare il Presidente per esser stato il nostro primo tifoso. Vorrei ringraziare tutti gli italiani che ci hanno fatto sentire a casa come ieri e come a Monaco.

Non nascondo la soddisfazione di quello che siamo riusciti a fare ovvero scrivere, insieme a tutti i tifosi italiani, una pagina importante della nostra storia. “

