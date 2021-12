Mancini al GP di Formula 1 in Arabia: “Ci siamo complicati un po’ la vita, vedremo a marzo cosa succederà. Non sarà semplice, ma secondo me abbiamo buone possibilità”

In Arabia ad assistere la Formula 1 c’è anche Roberto Mancini, che il prossimo marzo dovrà fare i conti con la qualificazione a Qatar 2022.

“Abbiamo dei ragazzi giovani che possono crescere per il futuro. Ora c’è Immobile, che è uno dei giocatori che segna di più. Nelle ultime partite siamo stati sfortunati che ha sempre avuto problemi fisici”.

Poi Mancini prosegue parlando della Ferrari: “Ha un grande spirito, nonostante le cose non vadano benissimo. E’ una caratteristica che ha sempre avuto e ritengo che la forza della squadra passi anche da questo. E poi è sempre la Ferrari…”.

In chiusura il CT azzurro scherza su chi tra i 20 piloti di Formula 1 potrebbe far comodo alla sua squadra: “Sono un grande tifoso della Ferrari, quindi sia Leclerc che Sainz, dal momento che sono molto giovani e veloci, andrebbero bene anche per la Nazionale”.

Comments

comments