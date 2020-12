Mancini: “Campionato bello e avvincente, tante possono lottare per il vertice”

IL CT Roberto Mancini ha parlato della nazionale e anche del campionato in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Preoccupato per Belotti in zona retrocessione? Mi auguro che il Toro si possa riprendere.

Il campionato è più bello e avvincente rispetto al passato perché ci sono tante squadre in pochi punti.

La Juventus rimane la più forte ma l’Inter è lì e il Milan si è meritato di stare in testa.

Poi c’è il Napoli che prima delle ultime due sconfitte aveva fatto bene e la Roma che aveva mostrato un bel calcio. Tante possono lottare per il vertice.

Tra le medio piccole che mi sono piaciute di più dico Verona e Sassuolo, ma anche lo Spezia esprime un bel calcio”.

