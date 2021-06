Mancini, ct Italia: “Dedico la vittoria a tutti quanti”

Dopo la vittoria contro la Svizzera con un netto 3 a 0 della sua Italia, il ct Mancini si è fermato ai microfoni di Rai Sport per parlarne.

Queste le sue parole in merito:

“La Svizzera è una squadra forte. E’ stata una partita durissima. Avremmo potuto far gol prima, abbiamo sofferto quando c’era da soffrire ma alla fine è una vittoria meritata. La partita l’abbiamo vinta pensando di volerla vincere a tutti i costi.

Li abbiamo presi alti, abbiamo avuto occasioni. I ragazzi sono stati bravissimi. Era la seconda partita in cinque giorni, un gran caldo. Hanno speso tanto. Il cambio di sistema è per stare un po’ più tranquilli. Avevamo speso tanto e avevano bisogno di rifiatare un po’.”

Poi si sofferma sull’infortunio di Chiellini e la dedica della vittoria:

“Speriamo che per Chiellini non sia niente di grave. Vedremo domani. Non ci saranno calcoli contro il Galles, dobbiamo giocare per vincere anche la prossima. La vittoria la dedico a tutti quanti, alle persone che soffrono ed a tutti gli italiani che soffrono in questo momento.”

