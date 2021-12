Mancini, ct Italia: “Napoli-Barcellona? Partita aperta”

Alla premiazione dei Gazzetta Sports Awards, il CT della Nazionale Roberto Mancini ha parlato anche della sfida tra Napoli e Barcellona.

A seguire le sue parole:

“Celebriamo una cosa passata, è importante imparare dalla storia. Poi penseremo al Mondiale nel 2022“.

53 anni dopo la vittoria dell’Europeo…

“Quello che abbiamo fatto è stati incredibile, i ragazzi sono stati straordinari e vorremmo ripeterci a breve“.

Cosa spera di trovare sotto l’albero di Natale?

“Tranquillità, che il Covid se ne vada e ci lasci tornare a vivere“.

Dovete ritrovare consapevolezza?

“Purtroppo il calcio è questo, a volte anche se meriti di vincere non riesci e le cose si complicano. Dobbiamo rimanere tranquilli, ritrovare tutti i giocatori al massimo della forma e questo sarà fondamentale“.

Aguero si ritirerà: cosa ha rappresentato per lei?

“Mi dispiace tantissimo, gli auguro le migliori cose. Mi spiace lasci così presto. L’ho voluto al City, è lo straniero con la media gol più alta in Inghilterra e mi dispiace debba lasciare il calcio così presto“.

Come vede le italiane in Europa?

“Gli scontri diretti sono difficili per tutti, non solo per l’Inter che ha preso il Liverpool. Il Napoli ha preso il Barcellona, le partite sono tutte aperte.“

