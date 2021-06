Mancini: “Domani giocheremo per vincere, il biscotto non ci riguarda”

Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della gara di domani con il Galles.

“Giocheremo per vincere, è il nostro principio e terremo fede a questo”, ha esordito il ct in conferenza stampa.

Verratti ha bisogno di giocare, si allena da giorni e sta bene. Vedremo, se entrerà in campo come probabile che sia, le sue sensazioni dopo la fine del primo tempo. Ci sono 26 titolari. Domani dobbiamo cambiare: è la terza partita e ci sono trentadue gradi. C’è bisogno di giocatori freschi. Bernardeschi potrebbe giocare, anche Chiesa è un titolare.

Il biscotto è un problema che non ci riguarda: o andiamo a Londra o andiamo ad Amsterdam. Non avremo problemi a incontrare una o l’altra, giochiamo per vincere la terza gara in dieci giorni.

Galles? Una squadra difficile da affrontare, da anni nella parte alta del ranking. Sono forti fisicamente, ma hanno anche giocatori di qualità come Bale, Ramsey o Allen. Nel 2016 sono andati in semifinale, non sono gli ultimi arrivati.

C’è stato un ricambio generazionale dopo un momento delicato per la nostra Nazionale. Abbiamo provato a cambiare mentalità attaccando di più, ma serve anche la fase difensiva.

Francia, Spagna, Germania e Portogallo sono abituate a vincere, sono piene di giocatori straordinari. La Francia resta la favorita, nonostante il pareggio con l’Ungheria. Poi ci sarà anche il Belgio: secondo me non cambia nulla”.

