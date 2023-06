Mancini: “In Nations League abbiamo fatto bene con una squadra dall’età bassissima”

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento dell’Italia.

“È strano che a volte nei primi turni di una competizione non adottino il VAR perché ormai è fondamentale. Si tratta di un campionato europeo tramite il quale le Nazionali accedono alle Olimpiadi, dunque non dovrebbe esser lasciato nulla al caso. È stata un’ingiustizia.

Sicuramente hanno meno responsabilità perché essendo aiutati aspettano prima di prendere una decisione. Secondo me va migliorato, con tutte queste attese non c’è più neanche l’emozione. In alcune situazione l’arbitro dovrebbe imporsi maggiormente.

È stata una grande delusione, anche ingiusta perché non l’avremmo meritata. Il calcio e lo sport sono così, bisogna assorbire e ripartire.



Abbiamo inserito tanti ragazzi che purtroppo non hanno ancora tanta esperienza a livello internazionale e quindi necessitano del supporto dei più esperti. In Nations League siamo andati bene con una squadra dall’età bassissima in un girone difficilissimo. C’è dispiaciuto non vincerla, ma i ragazzi sono bravi e devono soltanto giocare a un livello alto e fare esperienza.

Resta indimenticabile. I ragazzi sono riusciti in un’impresa incredibile non casualmente. A volte nel calcio capita di vincere una competizione per una serie di casualità che si allineano. In questo caso no: la nostra squadra ha giocato bene per tre anni e mezzo, registrando un record d’imbattibilità. Non capita spesso ad un C.T. di vincere Europei o Mondiali, quindi rimarrà nella storia per i tifosi italiani“.

Comments

comments