Il CT azzurro Roberto Mancini, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla così della lotta scudetto in serie A.

“All’inizio ero convinto che la Juve fosse la squadra da battere. Ma ha trovato dei problemi. L’Inter ha acquistato un grande giocatore come Dzeko e anche Dumfries è forte: oggi è la favorita per lo scudetto. Ma Milan, Napoli e Atalanta non sono tagliate fuori. È una corsa a quattro”.

