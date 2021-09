Mancini: “Loro hanno difeso bene e attaccato in contropiede, noi abbiamo cercato di fare il massimo fino alla fine: questo è il calcio, ci sta.”

Dopo 54 giorni dalla vittoria dell’Europeo, l’Italia non va oltre l’1-1 contro la Bulgaria, ai microfoni di Rai Sport ha parlato Roberto Mancini.

Così il ct Mancini ai microfoni di Rai Sport sulla condizione dei giocatori: “Stavamo bene, ma dovevamo essere solo un po’ più precisi secondo me“.

L’allenatore dell’Italia sul gol subito: “Potevamo fare fallo, ma non eravamo così messi male, anche se abbiamo preso una ripartenza. Eravamo 3 contro 3, è stata casualità.

Ci è mancato di essere un po’ più precisi in zona gol. Attaccare l’area con più giocatori? Lo abbiamo fatto tanto nel primo tempo con Chiesa e Insigne, nel secondo con Berardi, ma sono quelle partite che anche se giochi altri 30 minuti probabilmente la palla non entra. Loro hanno difeso bene e attaccato in contropiede, noi abbiamo cercato di fare il massimo fino alla fine: questo è il calcio, ci sta.”

