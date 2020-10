Mancini: “Lotta Scudetto equilibrata. Il Napoli è molto forte”

Il Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport.

“Balotelli? Mi dispiace vederlo in questa condizione e senza squadra. A 30 anni è nel pieno della maturità tecnico-calcistica e sarebbe stato molto utile alla nazionale. I centravanti per l’Europeo sono decisi, a meno che non esca uno Schillaci all’ultimo momento (ride, ndr). Li sto alternando perché facciamo sempre tre partite in dieci giorni e devo risparmiare le energie. Ai miei tempi eravamo in 6 e tutti fortissimi. Insomma, devono ritenersi fortunati”.



Sul Covid e la situazione in Italia: “Spero che il calcio torni alla normalità perché così non se ne può più – ha detto Mancini -. Quelli che dicono che il calcio non è essenziale sono dei moralisti che vivono in un altro mondo. Abbiamo pagato l’essere considerati dei ricchi, ma in questo settore lavorano tante persone che hanno stipendi normalissimi. Ci sono i magazzinieri, chi mette a posto il campo, chi pulisce gli spogliatoi, il cuoco che fa da mangiare. Mancanza di responsabilità dopo le vacanze? Tutte le persone si contagiano, non solo i calciatori. Noi siamo stati in ritiro 11 giorni e abbiamo fatto 11 tamponi, il calcio sta già vivendo in una bolla. Lotta Scudetto? Gli stadi chiusi possono rendere più equilibrata la competizione. Il Milan è lanciatissimo e anche il Napoli mi sembra molto forte”.

