Mancini: “Preoccupato per il prossimo anno, alla ripresa ci saranno problemi e risultati a sorpresa”

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’evento ‘Inno all’Italia’ organizzato dalla Gazzetta dello Sport.

“Ho vissuto male questo momento, come la maggior parte delle persone, eravamo costretti a non poter fare niente. Se con la Bosnia si potrà giocare con il pubblico, ci piacerebbe farlo a Milano e fare poi quella famosa partita con gli infermieri per ringraziarli.

Venivamo da una buonissima situazione, una striscia di partite vinte ed eravamo sulle ali dell’entusiasmo, sarebbe stato un buon momento per noi. Bisogna fare di necessità virtù, magari tra 12 mesi i nostri ragazzi saranno più scaltri e avranno più esperienza. Dall’altro lato ci saranno difficoltà perché il tempo sarà poco e i ragazzi giocheranno tantissime partite.

La stagione sarà molto compressa, dovremo fare attenzione al fisico dei ragazzi. Da un lato mi preoccupa, ma non appena avremo le date cercheremo di trovare le situazioni migliori.

All’inizio della ripresa ci sarà un po’ di difficoltà da parte di tutti. I giocatori non si allenano regolarmente da mesi, la mia speranza è vedere i ragazzi che prenderanno forma pian piano, spero ci siano meno infortuni possibili. Il ritmo non sarà come al solito, farà caldo. Un po’ di problemi ci saranno, ma spero di vedere un bel calcio.”

