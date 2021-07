Mancini: “Questa Italia resterà nei libri di storia”

Il ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Radio tedesca Sport1.de.

“Questa Italia resterà nei libri di storia. Da campione d’Europa mi sento molto bene. Io non sono un festaiolo, non lo sono mai stato. Ma è stato davvero bello festeggiare, soprattutto per il popolo italiano. Penso che la gente continuerà a festeggiare per tutta l’estate. E questo è bello. Mi è passato davanti come un film.



L’Italia era in svantaggio sulle altre nazionali. Ma subito ho capito che tutti volevano riparare e che erano pronti a sacrificarsi per il Paese. Non avevamo preparato nulla ma siamo stati accolti da tante persone per le strade di Roma: è stato davvero bellissimo. Un momento straordinario, che dura ancora. E tutto ciò appartiene interamente ai miei ragazzi: avevano ragione a volerlo vivere.



Il titolo vinto ai Mondiali del 2006 può essere sicuramente paragonato a quello degli Europei di quest’anno, perché devi fare sempre grandi cose per vincere certi titoli e i ragazzi di questa Italia le hanno fatte. Abbiamo iniziato tre anni fa e abbiamo continuato con ragazzi molto bravi fino a oggi. Si è sviluppato un grande spirito di squadra e questi ragazzi lo hanno dimostrato. Abbiamo dato una possibilità anche a giocatori che tre anni fa non erano molto conosciuti all’estero ed è andata bene”.



