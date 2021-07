Mancini: “Siamo felicissimi per la finale, la Spagna ci ha messo in difficoltà”

Il ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Credevo nei giocatori che avevamo nonostante tutti ci credessero poco. Sapevamo che potevamo fare delle buonissime cose e fino ad ora ci siamo riusciti. Siamo felicissimi di aver dato delle felicissime sere agli italiani in questo mese ma ne manca ancora una.

La Spagna è maestra nel possesso palla e ci hanno messo in difficoltà. Inghilterra o Danimarca? L’importante è essere in finale. Adesso abbiamo quattro giorni per recuperare. Loro comunque ci hanno messo in difficoltà anche se quando abbiamo fatto l’1-0 ho pensato che avremmo potuto fare anche il secondo gol.”

