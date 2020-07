Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Roma TV prima della partita con il Napoli.

“Ci siamo preparati per questa partita, siamo pronti a giocarcela. Ci siamo confrontati, abbiamo capito i nostri errori di giovedì e non dobbiamo ripeterli per provare a portare a casa la vittoria.”

