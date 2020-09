Mancini: “Soddisfatto, siamo stati bravissimi. Zaniolo? E’ più sereno, sente meno dolore”

Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana, ha parlato ai microfoni della stampa al termine della partita vinta contro l’Olanda.

“Sono soddisfatto per la mentalità, la prestazione offerta contro l’Olanda. I ragazzi hanno giocato benissimo, sono stati straordinari. Loro giocavano palle lunghe e all’87’ eravamo anche un po’ stanchi. Ci è mancato di fare almeno un altro gol. Loro hanno avuto una occasione su una parata di Donnarumma e basta.

Locatelli? L’abbiamo chiamato perché pensiamo che sia un grande giocatore, che possa anche migliorare visto che è giovane: è un tecnico, palleggiatore con grande fisicità.

Se si vincono undici partite di seguito vuol dire che c’è la giusta mentalità, un sistema di gioco valido e se anche non hai affrontato squadre all’altezza di Olanda e Germania, se ne vinci undici vuol dire che qualcosa hai.

Zaniolo? Mi dispiace, spero non sia nulla di grave. Appena successo era molto preoccupato, ora è un po’ più sereno. Non aveva grande dolore, spero che possa essere qualcosa di non grave come l’altra volta”.

