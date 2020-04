Mancini: “Spero che presto torneremo a vederci e a giocare insieme”

Il CT dell’Italia Roberto Mancini ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su “Sole 24 ore” e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Cosa comporta questa sospensione nel mio lavoro? Valuteremo quando si torneranno a disputare i campionati nazionali, vedremo le decisioni dell’Uefa.

Quando potremo cominciare a vederci, quando torneremo a giocare insieme, ci sarà modo per pensarci. Spero che questo accada presto, perché vorrà dire che questa triste situazione sarà terminata e non vedremo più gente morire.

Il giocatore che chiamo in Nazionale? Deve essere “tecnico”, per riuscire a interpretare il ruolo che gli affido in campo. Anche avere un carattere che lo porti a essere, in campo e fuori, un riferimento importante per la squadra fa la differenza”.

