Intervistato da SportWeek, il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato di Lorenzo Insigne.

Sul passaggio del capitano partenopeo in MLS a Toronto: “Adesso gioca nel Napoli e ci giocherà sino a giugno. Non so cosa accadrà, il campionato del mondo è comunque a novembre, abbastanza vicino…”.

