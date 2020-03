Mancini sul taglio degli stipendi: “Non lo so, si può recuperare a luglio”

Il ct Mancini si è espresso sulla possibilità del taglio degli stipendi ai calciatori data l’emergenza ed il fatto che sono fermi da diverso tempo.

Roberto Mancini ne ha parlato a Radio 1 Rai, con il portale Ansa che le ha riportate. Di seguito il suo intervento:

“Non lo so. Bisogna vedere, il calcio si è fermato come tutti gli sport: a meno che non si possa ricominciare nei prossimi sei mesi il discorso è diverso. Altrimenti i giocatori invece di smettere a maggio lo faranno a luglio e i mesi che non hanno giocato in tal modo li recuperano dopo.

Adesso il calcio viene in secondo piano. Mi fa molto effetto vedere quello che sta accadendo, le persone che vengono a mancare ai propri cari, spero si risolva al più presto, è tutto terribile. dispiace che non si possa giocare ma oggi la cosa più importante è risolvere questa situazione. Una volta risolta, può ricominciare tutto e si può andare a giocare anche a giugno.”

Poi si sofferma sulla questione relativa agli allenamenti, che potrebbero essere ripresi il 4 aprile:

“Non conosco tutte le situazioni, è un po’ difficile; i giocatori avranno bisogno di allenamento prima di ricominciare a giocare. Ci sono squadre che sono ferme da molto tempo, ma in 10-15 giorni si può riprendere. E’ una situazione anomala che nessuno ha mai vissuto. Poi se si recuperano le partite saranno veramente ravvicinate.“

