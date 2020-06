Mancini: “Vogliamo dedicare Italia-Bosnia a medici e infermieri, spero di vedere del buon calcio”

Il CT dell’Italia Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni alla “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. Questi alcuni passaggi delle parole del CT azzurro.

“La Nazionale sta pensando di organizzare a Milano la partita di Nations League contro la Bosnia. Sperando di poter ospitare pubblico a San Siro, vorremmo invitare il maggior numero possibile di operatori sanitari che hanno dovuto combattere ogni giorno contro il virus. L’idea è ringraziare medici e infermieri dedicandogli questo appuntamento.

Penso che la prossima stagione, necessariamente compressa, partirà a metà settembre. Di conseguenza avremo tantissime partite per i convocabili. Ancora dobbiamo capire bene le date e il calendario. Di sicuro ci saranno giocatori che finiranno questa stagione ai primi di agosto e altri alla fine. Quindi dovremo fare più convocazioni rispetto al solito e questo ci darà l’opportunità di essere più attenti ai ragazzi.

Cosa mi aspetto dalla fine di questo torneo? Credo che all’inizio ci sarà un po’ di difficoltà da parte di tutti perché molti giocatori non saranno al massimo della condizione. Il ritmo all’inizio non sarà come sempre, farà di sicuro più caldo. Un po’ di problemi ci saranno, però spero di vedere un buon calcio”.

